Слабаки и тряпки
1. Евросоюз снял запрет на поставки ряда товаров и услуг для авиационной отрасли, а также убрал ограничения на финансовые транзакции для оплаты поставок российской нефти в третьи страны и российского экспорта продовольствия – Совет ЕС.
2. Испания и Португалия не согласны с предложением ЕС сократить потребление газа.
3. Мощностей, на которых возобновил работу после профилактического ремонта «Северный поток», недостаточно. Об этом заявило Федеральное сетевое агентство Германии. «Завершено техническое обслуживание „Северного потока“. Потоки газа из „Северного потока“ составляют в настоящее время около 40% от максимальной мощности, говорится в сообщении немецкого регулятора. — Если поставки российского газа по „Северному потоку“ останутся на таком низком уровне, то уровень заполнения хранилищ в 90% к ноябрю вряд ли будет достижим без дополнительных мер».
В агентстве добавили, что сокращение влияет на поставки газа и в другие европейские страны, такие как Франция, Австрия и Чехия.
Ситуация напряженная, и нельзя исключать ухудшения ситуации, считает регулятор: «Однако поставки газа в Германию на данный момент стабильны. Безопасность поставок в Германию в настоящее время по-прежнему гарантирована».
По данным Федерального сетевого агентства, в настоящее время в ПХГ страны заполнены на 65,1%.
Энергонезависимость Европы откладывается.
А как же предложения померзнуть зимой без газа ради Украины?
видать наши выпросили, была новость что в евросоюз подано 30 прощений от наших на снятие санкций, интересно кто они? а ещё и ржд упало на колени в мольбе, типа простите(наверное). у меня возникает вопрос, этим просителям наверняка задают вопрос как вы относитесь к спецоперации на украине, что они могут ответить?
Это ваши??
“Основатель холдинга USM Алишер Усманов объяснил в своём иске к Совету Европы, почему с него необходимо снять персональные санкции, пишет The Moscow Times со ссылкой на документ суда. Миллиардер попросил суд ускорить разбирательство, так как заморозка активов грозит ему «серьёзным и непоправимым ущербом».
Это не только валовые убытки, но и ущерб от срыва контрактов и проектов из-за попадания в «чёрный список», утверждает Усманов. По его словам, санкции могут привести к банкротству трёх дочерних компаний холдинга USM — «Мегафона», «Металлоинвеста» и «Удоканской меди». В иске указано, что эти риски подтвердили эксперты «крупнейших международно признанных аудиторских фирм».
П.С. Огласить весь список ваших??Ты уж как -то определись -ты хохол,мордвин,сибиряк или ….?страшно сказать ,но а вдруг -ваших же с первого раза не раскусишь.
задай, вики скажет- российский предприниматель, млярдер. что ещё?
Вон оно шо .А я думаю,а чего это Зеля попал в реанимацию-первая мысль -перенюхал коки ,раз Ленку отправил в Конгресс за ПВО,но не дали ,говорят пуговички не понравились Бидону ,обсмеяли все СМИ её.А тут Зрада -гейропа опять предает Зелю..https://t.me/RVvoenkor/20475
а ты не хотела бы оказаться на месте жены зели?
Нет,никогда.Это для таких клух ,как твоя из грязи в князи мечтающих,только пришейте пуговички на подобающем месте.. https://vk.com/wall-24199209_18802090
да перестань, млярдов дофига, катайся по планете и трать и влюбляйся в кого пожелаешь и детей обеспечишь, что ещё женщине надо?