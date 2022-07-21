Патрис Лумумба: «Мы не ваши обезьяны!»/Егор Яковлев
Егор Яковлев рассказывает о первом премьер-министре Демократической Республики Конго – Патрисе Лумумбе. Как вели себя «цивилизованные» европейцы на территории «дикой» африканской страны и почему жизнь национального героя закончилась столь трагично?
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