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Чему учит фильм «Марья-искусница»?

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Несмотря на название сказки, главным её героем является, на мой взгляд, отнюдь не Марья. Но обо всём по порядку…

Начну с описания действующих лиц, как в пьесе:

  • Русский солдат – олицетворение русской души и совести, мужества, альтруизма;
  • Иван, сын Марьи – храбрый мальчик, готовый столкнуться с любыми трудностями, чтобы отыскать мать;
  • Марья-искусница – похищенная Водяным молодая рукодельница, олицетворение материнства и женственности;
  • Водокрут – Водяной, владыка подводного царства, главный антигерой, олицетворение эгоизма, жадности, коварства;
  • Алёнушка – внучка Водокрута, стремится к справедливости, правде;
  • Придворные и слуги Водокрута, и другие второстепенные персонажи.

Первым в списке я поставила Солдата. Именно его первым видит зритель – он возвращается домой со службы, напевая песню о том, как он дорожит своей честью, ставит её выше жизни; о том, что не нужно бояться сильных, а слабым, напротив, нужно помогать. Животные и природа в лесу ему как бы вторят, понимают его и относятся к нему с уважением, как и он к ним. Зайцы повторяют его движения, эхо повторяет его слова, белок он приглашает разделить с ним трапезу. Можно с уверенностью сказать, что Солдат живёт в ладу с природой.

Далее Солдат встречает медвежат, которые приводят его к медведю, застрявшему в капкане. От них он узнаёт о зверствах, причиняемых Водокрутом, подводным царём. Затем Солдат встречает в лесу мальчика Ваню, который в одиночестве отправился искать свою матушку, похищенную Водокрутом. Мальчик обнаруживает такие черты характера, как храбрость, смелость, самостоятельность, ответственность – ведь поначалу он отказывается от помощи Солдата, утверждая, что «не в росте сила, а в храбрости», что ему вовсе неважно, что он маленький мальчик. Он «один у матери защитник». Солдат всё же убеждает его в своём желании помогать товарищам, и они вдвоём отправляются на поиски.

Чему учит фильм «Марья-искусница»?

Третьим на «сцене» появляется Водокрут, принявший вид великана. Встретив Солдата с Иваном, он пытается их запугать силой, ведь у него огромное преимущество в росте и весе. Но слова, сказанные ранее Ванечкой, подтверждаются: «Не в росте сила». Солдат бьёт в свой барабан, и на этот стук отзывается барабанная дробь откуда-то издалека. Это его друзья – солдаты, готовые в любую минуту прийти ему на помощь, даже если они далеко. Это останавливает Водокрута, к тому же он не переносит шума. Поэтому он решается на «мирные переговоры», приняв человеческий рост.

Мужество Солдата, сила русской души и совести отчётливо отражаются в следующем диалоге:
– А ты ей (Марье) кто?
– Да я её и не видал!
– А чего ж тогда не в своё дело лезешь?!
– Я, ваше болотное величество, русский солдат! Нельзя мне спокойно жить, ежели дети тоскуют, а матери в неволе томятся.

Водокрут же наслаждается страданиями других – ему нравится, когда дети плачут, ведь от этого становится больше сырости, как он шуточно (или не шуточно) выразился.

Чему учит фильм «Марья-искусница»?

Водокрут соглашается вернуть Марью в обмен на барабан Солдата, и уводит героев в своё подводное царство. Здесь он всячески пытается соблазнить Солдата роскошью, драгоценными камнями, слугами, ведь его собственное мерило богатства – это материальные блага и власть. Но Солдат равнодушен к такому богатству. Его богатство – это Правда:
– А это зачем? – спросил Солдат, глядя на драгоценные камни.
– Да как же, ведь ты небогат!
– Это как сказать, Величество! Русский солдат правдой богат.

Единственное, что привлекло внимание Солдата – гусли:
– Это наша вещичка, русская!
– Гусли-то отсырели, не играют.
– Ничего, для доброго дела заиграют, оживут.

Действительно, когда гусли попадают в руки Солдата, мы видим на них подвижные глаза, и рот-резонатор.

Живые гусли – это живая русская культура, которая способна действовать только во благо, и которая имеет огромное влияние над человеком. Именно поэтому Солдат сумел подчинить Водокрута и его свиту гуслям, заставившим тех плясать без остановки. Волшебные гусли заставили даже заговорить так называемого мудреца-молчуна, который молчал на протяжении всей сказки, набрав в рот воды, дабы не сболтнуть лишнего (чего такого лишнего он мог сболтнуть?)

Чему учит фильм «Марья-искусница»?

Марью-искусницу зрителю показывают эпизодически. Сначала мы видим её страдания о сыне, то, как она искусно вышивала его портрет и плакала. На мгновенье ей почудилось, будто портрет ожил – не было ли это предзнаменованием скорой встречи с сыном?

Но к матери приставлена надсмотрщица – Тётушка-Непогодушка, которая то и дело насылает на Марью чары, погружает её в сон и забытьё, внушает ей: «Что воля, что неволя – всё равно».

Непогода в дальнейшем натравливает стихию на главных героев – вызывает грозу, ливень.

Ещё один интересный персонаж – Алёнушка, внучка Водокрута. Данная героиня демонстрирует зрителю удивительную тягу к справедливости и честности, в противоположность своему деду. Она помогает Ване отыскать мать среди созданных ею по указу деда клонов: от настоящей Марьи исходит живоё тепло.

Чему учит фильм «Марья-искусница»?

Ваня находит свою мать, используя эту подсказку. Материнский инстинкт невозможно затмить никакими чарами, поэтому Марья реагирует на зов сына. То же самое случается и позднее, когда Водокрут пытается утащить Ивана через колодец. Всё ещё находясь под влиянием чар, Марья бросается на помощь сыну, с силой вытягивая его из колодца:
– Откуда силища такая у тебя?!
– За сына борюсь!

Примечательно в этом эпизоде то, что когда все вслед за матерью бросаются на помощь Ванечке, Солдат силой вытаскивает из колодца Водокрута – для него недостаточно спасения невинных, он хочет положить проблеме конец, а не спрятать её поглубже.

В этот момент чары Тётушки-Непогодушки рассеиваются – ливень прекращается, а солнышко выходит из-за туч. Сама Непогода превращается в ворону и оказывается съеденной котом.

С древних времён в русской культуре существует особое отношение к животным – с ними сравнивают князей в летописях, красных девиц и добрых молодцев – в сказках. К примеру, галками называли враждебных Руси половцев.

Так и здесь – кот, символ ловкости, ума, поедает ворону, символ гибели, беды.

Водокрут же под действием солнечного света тает, и от него буквально остаётся «одно мокрое место». Солнце выступает здесь, разумеется, символом избавления, наступления новой счастливой поры.

Чему учит фильм «Марья-искусница»?

Заканчивается эта победа над злом пиром, на который Солдат, с позволения Марьи, приглашает всех желающих. Завершается сказка также Русским Солдатом, к которому слетаются голуби (символ искренности, чистоты, любви, один из символов самой Руси). Солдат обращается с приглашением к зрителям, указывая, что для того, чтобы присоединиться к празднику, нужно лишь идти прямо. Есть ли в этом «прямо» какой-то символизм? Может, он имел в виду, что нужно лишь быть честным и искренним, не сворачивать с истинного пути?

Подведу итог. Чему учит сказка «Марья-искусница»:

  • храбрости
  • взаимовыручке
  • помощи слабым, их защите
  • силе материнства
  • самоотверженности
  • честности
  • любви к искусству
  • любви к природе

Чему учит фильм «Марья-искусница»?

Источник: Рецензия на сайте КиноЦензор

Источник: https://whatisgood.ru/tv/films/film-marya-iskusnitsa/
Метки: фильмы, хорошее, хорошие фильмы
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 529 337
    Sibiryak час назад

      и предательству, внучка то предатель относительно деда.

      • 1090 899
        НехрестьSibiryak 34 мин. назад

          К сожалению невозможно быть хорошим для всех в нашем мире. Хорошие для всех бывают только в еврейских сказках, которые многие истинной считают.
          В любом конфликте приходится выбирать чьюто сторону, быть нейтральным, действительно нейтральным просто невозможно.

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