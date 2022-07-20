Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

В результате удара высокоточным оружием ВКС России по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-ой механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Соледар Донецкой Народной Республики уничтожено 19 единиц бронетанковой техники и до 40 националистов.

В районе населенного пункта Усатово Одесской области высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса «Гарпун» производства США.

Высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте Дачное Одесской области, где осуществлялась подготовка резервистов для ВСУ. Уничтожено более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники иностранного производства.

В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены: пять взводов реактивных систем залпового огня «Град» 48-й и 58-й мотопехотных бригад, шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Курахово, Новомихайловка, Константиновка и Георгиевка Донецкой Народной Республики.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе подразделений 63-й механизированной и 61-й пехотной бригад в районах населенных пунктов Явкино, Березнеговатое, Висунск, Калуга Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, а также 92-й механизированной бригады в районе Должик Харьковской области.

Уничтожено восемь складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах Парасковиевка, Константиновка, Артёмовск Донецкой Народной Республики, Нововоронцовка Херсонской области и Терноватое Запорожской области, а также два склада горючего 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Курахово Донецкой Народной Республики.

Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено два самолета воздушных сил Украины: один МиГ-29 – в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области и один Су-25 – в районе Доброполье Донецкой Народной Республики.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Благодатовка, Яворское Харьковской области, Зугрэс Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в районах Василенково Харьковской области, а также Новорайск, Красносельское, Степное, Тараса Шевченко Херсонской области перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 259 самолетов, 143 вертолета, 1572 беспилотных летательных аппарата, 356 зенитных ракетных комплексов, 4135 танков и других боевых бронированных машин, 760 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3166 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4410 единиц специальной военной автомобильной техники.