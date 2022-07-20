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Невероятно но факт

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Книга российского исследователя загадок древней истории Андрея Жукова посвящена таинственному феномену, известному как камни Ики. Это огромное собрание артефактов, гравированные изображения на которых противоречат всей устоявшейся картине развития человечества и эволюции жизни на Земле. Люди, живущие вместе с динозаврами, хирургические операции по трансплантации органов, летательные аппараты среди “примитивных” народов и другие невозможные с сегодняшней точки зрения аспекты жизни древнего перуанского общества. Что это — неоправданная мистификация или действительно аномальный феномен древней истории?

Книга «Камни Ики или неправильное человечество.» Жуков А.В. https://den-magazin.ru/utm/1318

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cWLICBRyvNA
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