Невероятно но факт
Книга российского исследователя загадок древней истории Андрея Жукова посвящена таинственному феномену, известному как камни Ики. Это огромное собрание артефактов, гравированные изображения на которых противоречат всей устоявшейся картине развития человечества и эволюции жизни на Земле. Люди, живущие вместе с динозаврами, хирургические операции по трансплантации органов, летательные аппараты среди “примитивных” народов и другие невозможные с сегодняшней точки зрения аспекты жизни древнего перуанского общества. Что это — неоправданная мистификация или действительно аномальный феномен древней истории?
Книга «Камни Ики или неправильное человечество.» Жуков А.В. https://den-magazin.ru/utm/1318
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