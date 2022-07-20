Фильм Встреча с Михаилом Исаковским.. (1980)
Режиссеры: Фомина З.
Операторы: Макаров В., Никонов В.
Авторы сценария: Ваншенкин К.
О жизни и творчестве советского поэта Михаила Васильевича Исаковского.
Описание
Биографический фильм о поэте М. В. Исаковском, в который включены фотографии и киносъемки, снятые при его жизни, и съемки в деревне Глотовка Смоленской области, где родился поэт.
За кадром звучат песни, написанные на стихи М. В. Исаковского, "Катюша", "Прощание" и другие, которые проиллюстрированы кадрами кинохроники крестьянского труда и быта 1920-30 г. г. , кинохроникой Гражданской и Великой Отечественной войны.