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Фильм Встреча с Михаилом Исаковским.. (1980)

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Режиссеры: Фомина З.
Операторы: Макаров В., Никонов В.
Авторы сценария: Ваншенкин К.

О жизни и творчестве советского поэта Михаила Васильевича Исаковского.
Описание

Биографический фильм о поэте М. В. Исаковском, в который включены фотографии и киносъемки, снятые при его жизни, и съемки в деревне Глотовка Смоленской области, где родился поэт.

За кадром звучат песни, написанные на стихи М. В. Исаковского, "Катюша", "Прощание" и другие, которые проиллюстрированы кадрами кинохроники крестьянского труда и быта 1920-30 г. г. , кинохроникой Гражданской и Великой Отечественной войны.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fzIQXR4kWYo
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