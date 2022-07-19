В чём суть «проекта ИИ»? Игорь Шнуренко
В последнее время приходит всё больше новостей о чрезвычайно развитом искусственном интеллекте? Как относиться к таким новостям? Стоит ли опасаться умных ботов, которые могут общаться на своём неизвестном человеку языке? В какую сторону сейчас развиваются системы ИИ? Какие переспективы цифровизавции в мире и в России? Об этом и не только говорит независимый эксперт в сфере искусственного интеллекта и цифровизации Игорь Шнуренко. Ведущая – Анна Скок.
От Скрижалей Джорджии до Левиафана: встреча Игоря Шнуренко и Вадима Шегалова со зрителями и читателями https://shnurenko.ru/event_calendar/2291.html
Канал ДЕНЬ на других платформах
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
#ДеньТВ #ИИ #цифровизация #искусственныйинтеллект #AI #боты #бот #интернет #технологии #наука #ЦифровойКонцлагерь #ЦировойЛевиафан #цифровоеобщество #БольшойБрат #ДивныйНовыйМир #ШнуренкоИИ #Шнуренко