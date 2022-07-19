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В чём суть «проекта ИИ»? Игорь Шнуренко

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В последнее время приходит всё больше новостей о чрезвычайно развитом искусственном интеллекте? Как относиться к таким новостям? Стоит ли опасаться умных ботов, которые могут общаться на своём неизвестном человеку языке? В какую сторону сейчас развиваются системы ИИ? Какие переспективы цифровизавции в мире и в России? Об этом и не только говорит независимый эксперт в сфере искусственного интеллекта и цифровизации Игорь Шнуренко. Ведущая – Анна Скок.

От Скрижалей Джорджии до Левиафана: встреча Игоря Шнуренко и Вадима Шегалова со зрителями и читателями https://shnurenko.ru/event_calendar/2291.html

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=q8eLB3gm9sM
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