Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (19.07.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования «Правый сектор». Уничтожено до 200 боевиков.
В районе населенного пункта Долина Донецкой Народной Республики высокоточным оружием нанесен удар по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожено более 60 человек личного состава, а также семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами.
Кроме того, в районе населенного пункта Беленькое Одесской области ударом высокоточного оружия уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению.
Для восполнения значительных потерь в личном составе и технике, понесенных 66-й и 72-й механизированными, 58-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригадами ВСУ, действующими на Соледарском направлении, проводится принудительная мобилизация жителей городов Артемовск, Часов Яр, Соледар, Дзержинск и других близлежащих населенных пунктов. Для укомплектования соединений у местных жителей изымаются транспортные средства.
В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», тринадцать артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и десять артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Дроновка, Опытное, Красное, Звановка, Ивано-Дарьевка, Парасковиевка и Иванград Донецкой Народной Республики.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска Донецкой Народной Республики, 60-й пехотной бригады в районе Кирово, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Воздвижевка Запорожской области, пять складов с боеприпасами в районах Васюковка, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики, Новоалександровка Запорожской области, Покровское Днепропетровской области, два склада горючего в районе Соледара и Новгородское Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 197-ми районах.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе Покровского Донецкой Народной Республики, а также четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка, Топольское и Изюм Харьковской области.
Кроме того, в районах Скадовск, Новая Каховка Херсонской области, Червоный Оскол, Топольское Харьковской области перехвачены четыре баллистические ракеты «Точка-У» и пять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 143 вертолета, 1568 беспилотных летательных аппаратов, 356 зенитных ракетных комплексов, 4106 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3160 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники.
Это ж сколько мы всего продали -ловить теперь не переловить своё же и 10 лет не хватит…
А вот женка Зели поехали еще просить напечатать им денежку ,не зарабатывать же ,продавая реальное добро ,а всего лишь бумага зеленая:
“Жену главы киевского режима Елену Зеленскую принял государственный секретарь США Энтони Блинкен в Вашингтоне.
Высокопоставленная украинка опубликовала в своем Facebook фотографии встречи и сообщила, что прибыла в США по приглашению Джилл Байден – супруги президента Джо Байдена.
«Мирно летают пассажирские самолеты, люди не пугаются сирен и громких звуков на улице. Странное ощущение: на пятом месяце российского вторжения оказаться в стране, где все это возможно», – пишет о поездке Зеленская.
О встрече с Блинкеном она сообщает так: «Его позиция относительно того, что цитирую: «суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем пути”, остается неизменной».
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что 20 июля Зеленская выступит с обращением к американскому конгрессу…
П.С. Спектакль с СО ,режисеры те же что и все ВОВ и плательщики они же -Ротшильды -продолжается…