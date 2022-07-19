Здравствуйте. С нами Анатолий Александрович Вассерман, депутат фракции «Справедливая Россия — За ПРАВДУ» в Государственной думе, публицист. Анатолий Александрович, вы в эфире. И вопрос следующий — Как прошло…

Здравствуйте. Если позволите, сначала прокомментирую то, что вы говорили перед моим подключением, а именно насчёт сельскохозяйственных изысков Куйвашева и насчёт провала «Ростеха». Просто так уж вышло, что немного разбирался и в том и в другом. Что касается «Ростеха», насколько я могу судить, главная проблема в том, что уже не первый год и боюсь даже не первое десятилетие, «Ростех» охотно продолжает финансировать опытно-конструкторские работы, но фактически не оплачивает научно-исследовательские. А ведь без научных исследований задел на модернизацию рано или поздно исчерпывается. И тогда получается фактически невозможно дальше развивать технику. При чём, по-моему, это проблема не «Ростеха». Это, насколько я наслышен, связанно с тем, что у нас грубо говоря, любые повышения себестоимости рассматриваются как попытки уклониться от налогов. И соответственно тут по видимому придётся мне вместе с коллегами по Государственной Думе прорабатывать возможность законодательного решения вопроса, то есть установления лимита минимально допустимых отчислений на опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы. При чём, чтобы эти отчисления не рассматривались как искусственное занижение себестоимости. Тогда можно будет наладить нормальную работу и в «Ростехе» и во многих других высокотехнологичных отраслях.

Что же касается сельского хозяйства, да конечно сельское хозяйство действительно далеко не самый рентабельный вид производства. Но скажем, Росиийская Федерация сейчас экспортирует сельскохозяйственной продукции больше, чем вооружения и военной техники. И я не исключаю, что Куйвашев или пиарщики занимающиеся сейчас его предвыборной компании решили сыграть и на этой теме. Мол, мы не только оружием и прочей тяжёлой техникой занимаемся, у нас и других возможностей хватает. Правда, сформулировали это как обычно корявым образом. Вообще у меня ощущение, что пиарщики работающие сейчас с Куйвашевым намного слабее той полит-консультанской команды, где я сам много лет работал. И должен заметить, если заниматься только пиаром, под которым у нас сейчас, к сожалению, понимают саморекламу и увиливание от неприятных обстоятельств, а не заниматься серьезным выстраиванием политической программы, то есть очень серьёзный шанс проиграть предвыборную компанию…