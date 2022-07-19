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Политическая изоляция

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Иронично, что Джонсон стал так быстро токсичен даже для своей партии и своих же бывших министров.
Пока что наиболее вероятной сменой Джонсона выглядит Риши Сунак, который в числе первых убежал из его правительства.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7746108.html
Метки: Борис Джонсон, Британия, юмор
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