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Георгиевскую ленту приравняют к символам воинской славы

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В Госдуму внесен новый законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы, предусматривающий в том числе и уголовную ответственность за глумление над этим символом.
Согласно законопроекту, за публичное осквернение георгиевской ленты юрлицу будет грозить штраф до 5 млн рублей, физлицу — штраф до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.
Как ожидается, законопроект достаточно легко пройдет через чтения в Государственной Думе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7747260.html
Метки: Георгиевская лента, государственная дума, законы, право, Россия
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