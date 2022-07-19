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Доверие к печатным СМИ и телевизору в США опустилось до исторического дна

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Согласно исследованию Фонда Гэллапа к 2022-му году доверия граждан США к печатной прессе и телевизору достигло минимальных значений за всю историю наблюдений.
Печатной прессе сейчас доверяют лишь 16% опрошенных. Телевизору – 11%.

На резонный вопрос, а как у нас.
Весной по разным опросам телевизору у нас доверяли от 23 до 35% населения.
По газетам данных не нашел, но в принципе не секрет, что по объективным причинам доля читающих печатную прессу медленно, но верно сокращается.

В связи с этим, все больше людей в качестве источника информации выбирают интернет.
У нас как показывают различные опросы – сайтам и соц.сетям доверяют от 23 до 28%.
В США гуляют цифры от 25 до 35% и то, они сильно разнятся в зависимости от партийной принадлежности.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7747657.html
Метки: Интернет, общество, Россия, СМИ, социология, США
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