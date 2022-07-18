Сказ о Пере-богатыре. Мультфильм для взрослых (1988)
Сказ о Пере-богатыре. Мультфильм для взрослых
Рисованный мультипликационный фильм по мотивам коми-пермяцких сказок о Пере-богатыре, избавившем свой народ от власти злых сил.
Давным-давно это было… В доме Кудым-Оша, Верховного Вождя коми-пермяцких племен, подрастал юный Пере. Плохо жили тогда люди племени – злые силы властвовали над ними. Дух Пам отбирал у них хлеб, леший Вырса не пускал в лес, а водяной Ва Куль не давал ловить рыбу. Но была молва в народе, что спасет их от напасти юный Пере-богатырь. Вырос Пере, набрался силы у Каменных гор и победил злое племя.
Пермьтелефильм 1988
Автор сценария – Надежда Гашева
Режиссер – Леонид Кощеников
Оператор – Владислав Долгих
Композитор – Игорь Рогалев
Художник – Людмила Ольшевская
Озвучивал – Людмила Зайцева
Озвучивал – В. Мартынов
Озвучивал – Владимир Матусов
Озвучивал – Е. Стуров
Озвучивал – Владимир Мартьянов
#Мультфильм #сказки #коми
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