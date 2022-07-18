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Куда разворачивается энергетический рынок? Борис Марцинкевич

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Когда на самом деле начался мировой энерг кризис, и почему он намного глубже чем в 1974? Сколько понадобится времени, чтобы развернуть энергетические потоки на Восток, и чем он опасен? За счёт чего Европа будет снижать потребление российского газа? Почему существующая энергосистема поменялась навсегда? Об этом, а также о запуске нового совместного проекта в разговоре ведущего программы “Геоэнергетика” Бориса Марцинкевича и главного редактора “ДеньТВ” Андрея Фефелова.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=K3dHgS8xFbs
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