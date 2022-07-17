Ждать ли перехода в руки государства активов иностранных компаний? В. Катасонов
Какой вид национализации подойдёт для России в сложившейся экономической ситуации? С чего стоит начать передачу собственности иностранных компаний в распоряжение государства? Какова судьба активов российского происхождения за рубежом? Говорим с доктором экономических наук Валентином Катасоновым. Ведущая – Дария Павлова.
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