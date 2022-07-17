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Что такое здоровье? И как его сохранить? Игорь Гундаров

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Что такое здоровье? И как его сохранить?
Что можно считать здоровым образом жизни?
Почему люди болеют, а не живут 80-100 лет здоровыми?
Причин много, но основная и самая важная одна.
Нам эту тайну раскроют: доктор медицинских наук, профессор, кандидат философских наук Игорь Алексеевич Гундаров, и писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвящённых развитию человека и общества Александр Евгеньевич Усанин.
Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Ведущая: Виктория Ахметова

Тайминг:
1:05 Почему человечество болеет?
12:37 Причина смерти 13 миллионов граждан в 90-х
25:20 Примеры долгожителей с СССР
35:20 Пил ли Иисус вино?
39:04 Преступление в церкви

Личный сайт автора: https://usanin.com
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#Гундаров #Здоровье #Психосоматика
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aOg2fX6W2qo
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