Что такое здоровье? И как его сохранить? Игорь Гундаров
Что такое здоровье? И как его сохранить?
Что можно считать здоровым образом жизни?
Почему люди болеют, а не живут 80-100 лет здоровыми?
Причин много, но основная и самая важная одна.
Нам эту тайну раскроют: доктор медицинских наук, профессор, кандидат философских наук Игорь Алексеевич Гундаров, и писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвящённых развитию человека и общества Александр Евгеньевич Усанин.
Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Ведущая: Виктория Ахметова
Тайминг:
1:05 Почему человечество болеет?
12:37 Причина смерти 13 миллионов граждан в 90-х
25:20 Примеры долгожителей с СССР
35:20 Пил ли Иисус вино?
39:04 Преступление в церкви
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#Гундаров #Здоровье #Психосоматика