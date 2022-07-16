Останови войну сегодня. Пассивное курение
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире из-за вторичного, то есть пассивного курения, умирает более одного миллиона двухсот тысяч человек. Это равно численности большого города, такого как Нижний Новгород. Также по данным ВОЗ, 65 000 детей ежегодно гибнет от болезней, вызванных курением окружающих их взрослых.
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/tobacco
Заметим, что дети особенно уязвимы к воздействию табачного дыма в окружающей среде. Проведенное исследование показало, что у детей, подвергающихся пассивному курению, уровень нитрозамина – метаболита, специфичного для табака, в моче был в два раза выше, чем у взрослых.
В сигаретный дым входит более 60 ядовитых веществ, которые вызывают образование раковых опухолей.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30103123/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7096322/
Сигаретный дым или аэрозоли электронных сигарет поражают жизненно важные органы всех, кто их вдыхает, даже если они сами никогда не курили.
Пассивное курение вызывает многочисленные проблемы со здоровьем у детей, включая астму, респираторные инфекции и синдром внезапной детской смерти.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4538886/
Кроме пассивного (или вторичного) курения, существует ещё третичное курение. Ведь вредные вещества сигаретного дыма, вызывающие рак, оседают на одежде, мебели, стенах, постельном белье, коврах и не удаляются путем проветривания. Потом они выделяются в воздух, отравляя людей в помещении.
Есть целый ряд исследований, показывающих образование раковых опухолей из-за третичного курения.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7096322/
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✅Для тех, кто готов изменить свою жизнь и окружающий мир, список фильмов:
Четыре ключа к ТВОИМ ПОБЕДАМ https://youtu.be/CFdts0PQNV4
Как табачные компании втягивают детей в КУРЕНИЕ? https://youtu.be/HSG_29nh5ZI
Как подростков подсаживают на НАРКОТИКИ https://youtu.be/hX2TOqprvyo
Как алкоголь делают модным https://youtu.be/e7UIM7b34Aw
ПЯТЬ СЕКРЕТОВ настоящего мужчины https://youtu.be/Gq-heBiVtHc
Как через КИНО управляют массами? https://youtu.be/s0KbdO229N0
Уникальный фильм УТЕРЯННАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ https://youtu.be/10U9k5cmRRA
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