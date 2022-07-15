Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (15.07.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования «Кракен» в городе Харьков уничтожено до двухсот националистов, в том числе около 50 иностранных наёмников и 19 единиц вооружения и военной техники.
Точечными ударами ВКС России по местам дислокации националистического формирования «Правый сектор» в городе Артёмовск Донецкой Народной Республики уничтожено около трёхсот националистов и до 30-ти единиц бронированной и специальной автомобильной техники.
В результате удара по пункту временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области уничтожена казарма, в которой находилось более 70-ти военнослужащих. В районе населенных пунктов Луговое и Новоандреевка Запорожской области огнем артиллерии уничтожено до 70-ти националистов и 11 единиц бронетанковой техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
14 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесён удар по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Винница.
В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолётов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены.
Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: пять пунктов управления и узлов связи, в том числе 10-й десантно-штурмовой и 1-й танковой бригад ВСУ в районах: Прасковиевка Донецкой Народной Республики и Просяная Днепропетровской области, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Соль Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника в 43-х районах.
В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода украинских реактивных систем залпового огня, два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 84-х районах.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 18 пунктов управления, а также живая сила и военная техника в 211-х районах.
Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Славянск и Дружковка Донецкой Народной Республики.
Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области, а также девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Изюм, Песчаное, Терновая Харьковской области, Новая Каховка Херсонской области и Веселая Тарасовка Луганской Народной Республики.
Кроме того, в районах населенных пунктов Харцызск, Коровий Яр, Ханженково Донецкой Народной Республики, Андреевка Харьковской области, Томарино Херсонской области перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 253 самолета, 137 вертолетов, 1543 беспилотных летательных аппарата, 355 зенитных ракетных комплексов, 4060 танков и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3147 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4341 единица специальной военной автомобильной техники.
Что тут сказать: “Ура, мы ломим, гнутся укры!”
Пришло время вспомнить предостережение Путина о возможной потере Украиной своей государственности.
РФ, как преемник СССР, вполне может проголосовать за корректировку закона прошлого века о создании СССР, исключить из списка республик Украину, как не оправдавшую надежд мирового пролетариата. И впредь рассматривать территорию Украины не как что-то единое, а просто набор областей, населенных русскими и украинцами, которые были временно оккупированы жидобендеровцами.
Свободу народам Новороссии!
За верность Космосу,я вам только хорошие новости :
“1.Сегодня утром трёх иностранных наёмников из Великобритании (Эйдин Аслин, Шон Пиннер) и Марроко (Саадун Брагим), приговорённых к смертной казни за преступления в ДНР, расстреляли.
2.Лондон обратился к российским властям за разъяснениями в связи с полученной информацией о смерти задержанного в ДНР гражданина Великобритании Пола Ури (с) из комментария МИД Великобритании
3.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Удар высокоточных ракет морского базирования “Калибр” по Дому офицеров в Виннице уничтожил участников совещания командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений, сообщили журналистам в Минобороны.
“Четырнадцатого июля высокоточными ракетами морского базирования “Калибр” нанесен удар по зданию гарнизонного Дома офицеров в городе Винница. В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка”, — говорится в сводке.
п.с. Пусть Бриты ищут своих спецов на том свете
4.США обьяявили своим гражданам покинуть территорию Украины
5,Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам
разводить сельскохозяйственную птицу (кур, уток, гусей и индюков) и кроликов на садовых и огородных участках.(в личных нуждах)
А пчёл?