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Россия должна уходить от рыночной промышленной политики

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Из заявлений нового вице-премьера Мантурова.

1. Производство современных БПЛА и новейших вооружений станет приоритетом для ВПК.
2. Россия должна уходить от рыночной промышленной политики. Рыночек не порешал.
3. России предстоит возродить отрасль электронного машиностроения.

По сути, речь идет о возвращении на тот путь развития нашего ВПК, где мы по глупости остановились 30 лет назад. Нерыночная и более самодостаточная военная промышленность ориентированная на создание высокотехнологических вооружений, которая позволяла вплоть до самого конца прошлой Холодной Войны поддерживать военно-технологический паритет с США. Ориентиры хорошие – осталось реализовать все это на практике.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7739581.html
Метки: впк, мантуров, Россия, рынок
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