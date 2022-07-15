Ответы на вопросы (11.07). Отец Андрей Ткачёв
По понедельникам, в 14:00 по Москве, протоиерей Андрей Ткачёв отвечает на вопросы в прямом эфире. Написать вопрос отцу Андрею можно начиная с 13:00, на странице ВКонтакте телеканала Царьград: https://vk.com/tsargradtv
Владельцем телеканала “Царьград” является Константин Малофеев. Главный офис канала располагается в здании центрального телеграфа в городе Москве. Генеральным директором телеканала “Царьград” работает Елена Шаройкина, руководитель отдела новостей Алексей Норкин. Позиционирует телеканал себя как православный. В числе руководителей канала числится и бывший директор внешней разведки России господин Решетников. В числе руководителей канала есть и губернаторы некоторых областей.
Информационную поддержку телеканалу оказывает американский телевизионный канал “Фокс Ньюз”, а финансовую какой то еврейский союз из США и Русская православная церковь, а так же “Фонд святителя Василия Великого” и некоторые депутаты Государственной Думы.
Сегодня по городам и весям России колесит одна довольно одиозная личность. Это отставной генерал-лейтенант Службы Внешней разведки России Леонид Петрович Решетников, пропагандирующий по стране своё детище, как бы историческое общество «Двуглавый орёл». Наверное, этому не стоило бы уделять особого внимания — мало ли у нас персонажей, в том числе и высокопоставленных отставников, мнящих себя «гениями от истории»? Но Решетников — не просто генерал в отставке, он ещё и бывший руководитель Российского института стратегических исследований (РИСИ). Вот как сам Решетников определял задачи института:
«Главная задача РИСИ — информационное обеспечение Администрации Президента РФ, Совета Федерации и Государственной Думы, Совета Безопасности, аппарата Правительства, министерств и ведомств. РИСИ предоставляет экспертные оценки, рекомендации, готовит информационно-аналитические материалы для вышеуказанных структур».
В общем, РИСИ — это важнейший исследовательский и экспертный центр, на оценках которого во многом определяется наша внешняя политика. За границей РИСИ даже часто сравнивают с известным американским центром «Стратфор» (Stratfor) — этот центр нередко именуют ещё «теневым ЦРУ», настолько важны экспертизы «Стратфора» для внешнеполитического ведомства США.
Однако такое сравнение — очень натянутое. Потому что РИСИ по уровню профессионализма ни идёт ни в какое сравнение с американской организацией, уступая буквально по всем позициям! Отсюда, как сегодня говорят многие наши специалисты, и многочисленные провалы нашей внешней политики, особенно в ближнем зарубежье. А главным виновником столь печального положения дел можно смело назвать как раз генерала Решетникова…
Аналитическая заметка Решетникова Леонида Петровича – генерал-лейтенанта Службы внешней разведки РФ (в отставке), кандидата исторических наук, доцента, директора Российского института стратегических исследований.
Считаю крайне подлым обвинять нашу армию в отсутствии систем связи и не сообщать при этом простым мирным обывателям, что наши части на территории бывшей УССР действуют при трёх-пятикратном превосходстве противника по живой силе и при полной поддержке противника всей разведывательной и радиотехнической мощью НАТО.
Любой андроид, любой айфон прослушиваются непрерывно, любой Фейсбук, WhatsApp и прочие вайберы непрерывно передают информацию, всё это обрабатывается всей мощью систем искусственного интеллекта и формирует карту для целеуказаний в режиме реального времени. И это даже если русская армия будет вся на зашифрованных каналах связи — население куда деть?
Над Румынией и Польшей непрерывно висят самолёты ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) НАТО с опытными экипажами, в небе постоянно находятся спутники разведки США. Напоминаю, что просто по бюджетам на свой Роскосмос мы выделяли $2.5 млрд в год, гражданский бюджет НАСА $25 млрд, гражданский бюджет только SpaceX равен роскосмосовскому — и это не считая десятков миллиардов долларов ежегодно на всю лихорадочно разворачиваемую США систему контроля всей планеты.
Через 2-3 года мы будем иметь плотность разведки и целеуказаний США на порядок выше. США видят не просто наши войска на земле, они видят нашу авиацию, беспилотники, изучают поля радиолокации, оценивают время подлёта Калибров, они из центра управления операцией в Польше постоянно выдают целеуказания украинским генералам в режиме онлайн. Это, что, всё заслуга бывшей УССР?
Вот откуда отмечаемая нашими войсками точность украинской артиллерии, вот откуда ракетные бригады Точек-У точно знают, куда и как выдвинуться, точно во сколько сделать запуск и сколько у них времени свалить с позиции. Вот откуда украинские нацисты знают, где прорехи в тылах наших колонн. Это не их глаза и мозги. Это глаза и мозги НАТО.
Укронацисты лишь бесплатные управляемые зомби. И украинская армия это дистанционно управляемый зомби-организм. Естественно, что применение гиперзвуковых Кинжалов и сверхзвуковых Ониксов резко уменьшило возможности спрятать самые чувствительные элементы этого дистанционно управляемого нацистского зомби-организма. Повторюсь, хозяевам этого дистанционно управляемого нацистского зомби-организма позарез нужно узнать, какие у нас новинки РТР и РЭБ (радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы).
Поэтому для будущих побед нашей русской армии жизненно важно эти новинки скрывать. То, что в этих условиях наши малочисленные войска обнулили небо, сняли с карты фактор Святых Байрактаров и громят укровермахт — это выдающаяся тяжёлая работа наших военных и тыла. Это вам не ИГИЛовский биореактор уничтожить в Сирии, нет. Такой войны ещё никогда не было. По тактике и стратегии этой войны пишутся учебники для военных академий мира.
Ещё раз: русская армия громит нацистский зомби-организм, полностью интегрированный с глазами и мозгом НАТО. На земле и в небе русская армия громит русских же зомби, с промытыми за 30 лет пропаганды мозгами. При условиях тотальной машины военного-психологического террора, работающей на Запад и выращивающей из русских детей нацистских зомби.
Но ведь русские обладают выдающейся устойчивостью в боях. Посмотрите в будущее и расскажите мне, где ещё маньяки США и Евросоюза смогут найти такую пехоту. Много “лучших в мире коммандос” после Яворовской калибровки осталось воевать?
(с) Генерал-лейтенант СВР, Решетников Л.П.
в общем ещё один паразит на больном теле РФ.
Задам Вам старый , оскомину уже набивший вопрос, : и шо таки делать с паразитами на больном теле РФ ?
мыться надо чаще, да в баньке париться
А клопа поймать в траве, или блох от собак и кошек ?