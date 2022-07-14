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Золотой фонд советского кино: “Живые и мертвые”

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Предперестроечное, а тем более российское кино – это, скажем мягко, на любителя. Бездарная (за редким исключением) игра актёров, полная предсказуемость реплик, а главное – отсутствие духа, служения обществу. Накалённость высокой идеи, сопротивление безнравственности, неприемлемость предательства, высокий душевный порыв – всё это более не в моде как в цехе кинематографистов, так и в их продукции.

К счастью, в советскую эпоху было создано немало настоящих фильмов. Как, например, "А зори здесь тихие". Или предлагаемая к просмотру двухсерийная лента "Живые и мёртвые". Прекрасно выписанные и сыгранные образы Серпилина, Синцова, фронтовых медработников, мужественных бойцов, сражавшихся с фашистами.

"Живые и мёртвые", безусловно, входит в золотой фонд советского кино. И вряд ли оставит равнодушным своего зрителя.

Живые и мертвые 1-я серия




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Живые и мертвые 2-я серия





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Источник: https://ss69100.livejournal.com/6144190.html
Метки: духовный, Культура, советский, фашизм
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