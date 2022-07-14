Золотой фонд советского кино: “Живые и мертвые”
К счастью, в советскую эпоху было создано немало настоящих фильмов. Как, например, "А зори здесь тихие". Или предлагаемая к просмотру двухсерийная лента "Живые и мёртвые". Прекрасно выписанные и сыгранные образы Серпилина, Синцова, фронтовых медработников, мужественных бойцов, сражавшихся с фашистами.
"Живые и мёртвые", безусловно, входит в золотой фонд советского кино. И вряд ли оставит равнодушным своего зрителя.
Живые и мертвые 1-я серия
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Живые и мертвые 2-я серия