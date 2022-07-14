Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (14.07.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Противник несет значительные потери. Высокоточными ударами в районах населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Константиновка и Краматорск Донецкой Народной Республики, поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны. В результате ударов общие потери данных соединений составили до одной тысячи личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники.
В районе населенного пункта Часов Яр ДНР высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, укомплектованного националистами и иностранными наемниками. В результате удара 43 боевика уничтожено, около 170 ранено. В районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области российской армейской авиацией нанесен удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации 97-го батальона 60-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено 30 националистов, ещё 37 ранено.
Среди боевиков националистических формирований участились конфликты и столкновения с применением оружия. 13 июля в 226-ом националистическом формировании «Кракен» более двухсот боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о «переходе» в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Днем 13 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады ВСУ.
Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре командных пункта, в том числе 61-й пехотной егерской бригады ВСУ в районе Березнеговатое Николаевской области и 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Краматорска, три склада боеприпасов в районе Соледара, Татьяновки Донецкой Народной Республики и Николаева, хранилище топлива для военной техники в районе Харькова, а также живая сила и военная техника в 21-ом районе.
В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея реактивных систем залпового огня в районе Славянска, взвод РСЗО в районе Николаевки ДНР, а также артиллерийский взвод гаубиц М-777 производства США на огневых позициях в населенном пункте Первомайский Харьковской области.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 19 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 78-ми районах, живая сила и военная техника ВСУ в 232-х районах. Истребителями ВКС России сбиты в воздухе два самолета воздушных сил Украины: Су-24 в районе населенного пункта Славянск и МиГ-29 в районе Троицкое Донецкой Народной Республики.
Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Изюм, Лозовая, Щуровка Харьковской области, Снегиревка, Новая Каховка Херсонской области, Белогоровка, Кармазиновка, Славяносербск, Михайловка ЛНР и Дерилово ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» и шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 249 самолетов, 137 вертолетов, 1534 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплекса, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 4292 единицы специальной военной автомобильной техники.
а на фронте без изменений, наши побеждают,киев обстреливает днр и лнр