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Риски дефолта 2022

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Риски дефолта 2022.
Россия в списке отсутствует.
Недавний виртуальный "дефолт" оказался таким же пшиком как "ужасное отключение от SWIFT".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7737204.html
Метки: дефолт, инфографика, Россия, экономика
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