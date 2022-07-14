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Гражданское общество интересуется…

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Гражданское общество интересуется "А какого хрена?!"

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7736500.html
Метки: общество, Россия, спорт, футбол
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 24817 20731
    марина 36 мин. назад

      Ну наконец то взялись за этот гнилой Питер..особенно непонятно какой ориентации Беглов со своими подчиненными чиновниками ,которые не то что поддерживают, а против СО .Так первыми нацепили опять маски,т.к. ВОЗ срочно опять желает лакдаун -не получается у них с экономикой.
      Давай Сергеев покажи первым пример..

    • 1150 892
      Ленид 20 мин. назад

        В условиях военного времени подобные выступления следует рассматривать как диверсию в тылу, стрельбу в спину наступающим воинам. И ответственность по военным законам!

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