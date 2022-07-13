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Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей

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Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей после того, как та официально признала ДНР и ЛНР. Ранее по этой схеме Киев разорвал дипломатические отношения с Сирией.
Также Северная Корея сегодня заявила, что поддерживает позицию России по украинскому вопросу. В Пхеньяне по поводу истерики в Киеве вряд ли сильно расстроились.

Полагаю, в свете горячей поддержки со стороны наших северокорейских друзей, было бы резонно задуматься над углублением сотрудничества с КНДР. Можно подумать над вопросом расширения доступа северокорейских рабочих на Дальнем Востоке, созданием совместных предприятий, профанированием режима западных санкций против КНДР, улучшением условий для обучения молодежи из КНДР в России и т.д. и т.п.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7735620.html
Метки: ДНР, ким чен ын, кндр, лнр, Россия, северная корея
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