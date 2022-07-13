Почему мы действительно являемся главной угрозой Западному миру?
Почему НАТО признало Россию главной угрозой Западному миру, и почему это действительно так? Какова реальная роль России в мире? По какой причине многие страны не поддержали санкции против нас? Об этом в авторском выпуске историка, политического эксперта Игоря Шишкина.
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