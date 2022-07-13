Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Почему мы действительно являемся главной угрозой Западному миру?

13 0

Почему НАТО признало Россию главной угрозой Западному миру, и почему это действительно так? Какова реальная роль России в мире? По какой причине многие страны не поддержали санкции против нас? Об этом в авторском выпуске историка, политического эксперта Игоря Шишкина.

Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

#ДеньТВ #геополитика #столкновениесЗападом #Запад #США #Россия #РоссияЗапад #мировойгегемон #противостояниесзападом #политика #ДивныйНовыйМир #глобализм #ИгорьШишкин
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DUh6_P7JI5Q
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Почему семья является основой государства
Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал.
Четвертая попытка, или Почему в России не приживается авианосный флот
Почему сионисты защищают «антисемитов».
Знания от Nа_чала. Часть 1-20. ИСТИННОЕ ЛИЦО СОРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ или ПОЧЕМУ МЫ СТАЛИ БОЛЕТЬ ЧАЩЕ, А КОЛИЧЕСТВО НЕИЗЛЕЧИМЫХ НЕДУГОВ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru