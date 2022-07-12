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Радио Аврора 11.07.2022

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С нами на связи Анатолий Александрович Вассерман — депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, тут у меня есть вопрос. Говорят, что депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду», это сообщает «Телеграфное агентство Советского Союза» вновь внесут в Государственную думу законопроект о снижении возраста дохода на пенсию для мужчин для шестидесяти лет, для женщин для пятидесяти пяти, заявил лидер партии Сергей Миронов. Анатолий Александрович, можете прокомментировать эту новость, если вы в курсе данных событий?

Я не в курсе данной фразы, но это в принципе наше программное требование и требование не просто, как сейчас любят говорить наши оппоненты — популистская. Что мол, мы просто хотим быть за всё хорошее, против всего плохого. Нет, у нас вполне четко разработанный план действий, опирающийся в первую очередь на новую концепцию формирования пенсионного фонда в целом, на новые понимания сущности пенсионного обеспечения. И если наши оппоненты когда-нибудь наберутся сил познакомиться с нашими доводами, то я очень надеюсь, что у них не останется возможности нам противостоять. Поэтому мы будем раз за разом вносить это предложение, в основном, в надежде на то, что когда-нибудь его наконец прочтут.

Анатолий Александрович, я помню, что Владимир Владимирович, когда вот эту пенсионную реформу вводил и объяснял народу о том, для чего он это делает, объяснял о том, что вот в ближайшее время в Пенсионных фондах не останется денег для реализации данных дел. Это был главный тезис и почему он на это пошёл. Естественно, партия и КПРФ и Справедливая Россия, они были против. Понятно, почему вас до сих пор называют популистами, потому что как-бы на волне. Но у меня вопрос такой — А почему всё таки, вы как бы предлагаете обратно понизить пенсионный возраст? Изменилась финансовая ситуация в Пенсионных фондах?

Нет. Финансовое положение Пенсионных фондов не изменилась и не изменится. Именно потому, что их наполняют не из того источника, грубо говоря…

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-11-07-2022/
Метки: аврора, пенсионный возраст, последние выпуски
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 4517 2785
    Михаил 7 мин. назад

      Сегодня зарегистрировался на Рамблере.
      Серьёзные комментарии там удаляют, наверное тем самым хотят показать, что население не серьёзное и им можно докучливо навязывать драконовские законы, особо не советуясь.
      Надоели авторы статей, кто пишет слова: медведева, Хазина и делягина, ни один их прогноз не сбылся.

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