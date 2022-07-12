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Численность иностранных наемников на Украине. Июль 2022

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Численность и потери иностранных наемников в ходе войны на Украине.
Официальные данные МО РФ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7731957.html
Метки: война на украине, мо рф, наёмники, потери, Украина
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