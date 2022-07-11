Разницы между войной и миром больше не будет. Глобальная трансформация геополитики. К. Сивков
Какие глобальные геополитические тенденции мы с вами наблюдаем сейчас воочию. Как будет выглядеть мир, если они сохранятся и усилятся. Военный аналитик Константин Сивков продолжает цикл лекций, посвящённый геополитике.
Полное видео, включающее ответы на вопросы аудитории, смотрите здесь:
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