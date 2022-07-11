Главная » Видео, Политика, События

Открытым Текстом 10.07.2022

16 0

Удушение европейской экономики

Под предлогом борьбы с выбросами углекислого газа тоталитарная секта «либералы» душит все новые отрасли народного хозяйства.

Еще в 1909 году экспериментально доказано, что так называемые парниковые газы, то есть вещества, активно поглощающие (и значит, так же активно излучающие) инфракрасный свет, не нагревают, а охлаждают поверхность планеты.

С тех пор накоплено множество новых доказательств. Но ради постановки мировой энергетики (и через нее всего мирового производства) под единый контроль англосаксы продавили соглашения, объявляющие вредным выброс одного из парниковых газов – углекислого. С тех пор удары сыплются по все новым отраслям реального хозяйства.

Закон о сокращении вредных выбросов делает нерентабельной работу нидерландских фермеров, еще недавно кормивших не только свою страну, но и в десятки раз больше народу по всему миру. Фермеры отказываются поставлять свою продукцию в магазины, перекрывают дороги, строят баррикады.

Полиция стреляет в протестующих, пока, правда, не боевыми, а резиновыми пулями. Те в ответ навешивают на трактора стальные листы. Фермеры даже купили танк – без боеприпасов, поскольку намерены использовать его только для перекрытия дорог, но есть предположение, что танком будут давить полицейские автомобили.

Открытым текстом напоминаю: ложь рано или поздно порождает последствия, опасные не только для тех, кому лгут, но и для тех, кто лжет. Проблем уже хватает для правительства Нидерландов, соучаствующего в соглашениях на основе мошеннической парниковой теории.

Открытым текстом уверен: другие правительства тоже столкнутся с тяжелыми результатами ограничений производства. Ведь нынешний глобальный экономический кризис порожден вовсе не избытком продукции, а всей нынешней конструкцией глобального разделения труда. В ней под лозунгом его углубления все больше народу вовсе выталкивается из общественно полезной деятельности (то есть такой, чьи результаты востребованы другими) и тем самым лишается возможности производить для других, зарабатывая на потребление созданного другими. Но тоталитарная секта «либералы» все еще верует: меньше народа – больше кислорода.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-10-07-2022/
Метки: открытым текстом, парниковые газы, парниковый эффект, последние выпуски, экология, экономика европы
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Открытым текстом 08.05.2020
Открытым текстом 05.06.2020
Открытым текстом 13.03.2020
Открытым текстом 01.01.2021

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru