Удушение европейской экономики

Под предлогом борьбы с выбросами углекислого газа тоталитарная секта «либералы» душит все новые отрасли народного хозяйства.

Еще в 1909 году экспериментально доказано, что так называемые парниковые газы, то есть вещества, активно поглощающие (и значит, так же активно излучающие) инфракрасный свет, не нагревают, а охлаждают поверхность планеты.

С тех пор накоплено множество новых доказательств. Но ради постановки мировой энергетики (и через нее всего мирового производства) под единый контроль англосаксы продавили соглашения, объявляющие вредным выброс одного из парниковых газов – углекислого. С тех пор удары сыплются по все новым отраслям реального хозяйства.

Закон о сокращении вредных выбросов делает нерентабельной работу нидерландских фермеров, еще недавно кормивших не только свою страну, но и в десятки раз больше народу по всему миру. Фермеры отказываются поставлять свою продукцию в магазины, перекрывают дороги, строят баррикады.

Полиция стреляет в протестующих, пока, правда, не боевыми, а резиновыми пулями. Те в ответ навешивают на трактора стальные листы. Фермеры даже купили танк – без боеприпасов, поскольку намерены использовать его только для перекрытия дорог, но есть предположение, что танком будут давить полицейские автомобили.

Открытым текстом напоминаю: ложь рано или поздно порождает последствия, опасные не только для тех, кому лгут, но и для тех, кто лжет. Проблем уже хватает для правительства Нидерландов, соучаствующего в соглашениях на основе мошеннической парниковой теории.

Открытым текстом уверен: другие правительства тоже столкнутся с тяжелыми результатами ограничений производства. Ведь нынешний глобальный экономический кризис порожден вовсе не избытком продукции, а всей нынешней конструкцией глобального разделения труда. В ней под лозунгом его углубления все больше народу вовсе выталкивается из общественно полезной деятельности (то есть такой, чьи результаты востребованы другими) и тем самым лишается возможности производить для других, зарабатывая на потребление созданного другими. Но тоталитарная секта «либералы» все еще верует: меньше народа – больше кислорода.