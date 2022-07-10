Закат восходящего солнца или почему Япония совсем не то, чем кажется
Почему японская цивилизация выглядит для нас загадочной и инопланетной и как нам вести дела со страной, в которой культурная утонченность и любовь ко всему прекрасному мирно уживается с жестокостью и замкнутостью на самой себе. В гостях у Дмитрия Перетолчина российский востоковед, сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения РАН Александр Куланов.
Полное видео (76 мин.) по ссылке: https://nday.club/v/bm9ygf-dtv
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Эта загадочная страна за май месяц сбросила казначеских билетов США на 2,4трл долларов??!! И вы хотите ,чтобы никто не пострадал при этом ?хорошо что один АБЭ,но там клановая политика ,там премьеры и императоры вечные в кланах-один ушедший это знак ,но не исчезновение навсегда.
а у нас не клановая политика?, например я считаю горбач, ельцин и путин одна команда, разница лишь в том каждому своё время и роль.