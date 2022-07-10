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Закат восходящего солнца или почему Япония совсем не то, чем кажется

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Почему японская цивилизация выглядит для нас загадочной и инопланетной и как нам вести дела со страной, в которой культурная утонченность и любовь ко всему прекрасному мирно уживается с жестокостью и замкнутостью на самой себе. В гостях у Дмитрия Перетолчина российский востоковед, сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения РАН Александр Куланов.

Полное видео (76 мин.) по ссылке: https://nday.club/v/bm9ygf-dtv

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=REgy620aQ0o
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 24754 20668
    марина час назад

      Эта загадочная страна за май месяц сбросила казначеских билетов США на 2,4трл долларов??!! И вы хотите ,чтобы никто не пострадал при этом ?хорошо что один АБЭ,но там клановая политика ,там премьеры и императоры вечные в кланах-один ушедший это знак ,но не исчезновение навсегда.

      • 468 316
        Sibiryakмарина 18 мин. назад

          а у нас не клановая политика?, например я считаю горбач, ельцин и путин одна команда, разница лишь в том каждому своё время и роль.

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