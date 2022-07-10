Долгожданная стройка началась! Её ждали 69 лет
В понедельник в Сургуте дан старт масштабному инфраструктурному проекту – строительству второго моста через реку Обь, который является одним из ключевых объектов т.н. «Северного широтного хода». О нём мы рассказывали ещё в 2018 году и вот теперь с уверенностью можно говорить о начале практической реализации. Расскажем почему он так важен, о других позитивных новостях, деятельном патриотизме на реальном примере и истории одного подвига.
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Связаться с Сергеем Чурсиным («Музей каши»): https://vk.com/schursin81