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Долгожданная стройка началась! Её ждали 69 лет

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В понедельник в Сургуте дан старт масштабному инфраструктурному проекту – строительству второго моста через реку Обь, который является одним из ключевых объектов т.н. «Северного широтного хода». О нём мы рассказывали ещё в 2018 году и вот теперь с уверенностью можно говорить о начале практической реализации. Расскажем почему он так важен, о других позитивных новостях, деятельном патриотизме на реальном примере и истории одного подвига.

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Связаться с Сергеем Чурсиным («Музей каши»): https://vk.com/schursin81

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7yk2VTX-X0U
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