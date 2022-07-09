Рассмотрим факты, как сериал «Бригады» повысил уровень преступности, и подумаем над главной отговоркой пропагандистов «так было на самом деле».

В 2018-м году актер Павел Майков рассказал, что сериал «Бригада» продвигает бандитский образ жизни:

– Для меня как актера сериал «Бригада» принёс пользу – известность, а для общества, людей – вред. «Бригада» — это преступление перед Россией, в котором я участвовал <…> А вред «Бригады» в том, что мальчики хотели стать бандитами.

Ранее в 2012-м году «Комсомольская правда» публиковала данные из исследования полиции о влиянии сериалов. Сериалы о бандитах заинтересовывают людей в бандитском образе жизни, а сериалы про силовиков заинтересовывают поступить на службу в полицию.

Как сериал «Бригада» повысил преступность, подробно рассказывается в видео:

Текст из видео:

Ведущий: – Многие работники полиции помнят рост преступности среди молодежи после выхода фильмов «Бумер» (2003) и «Бригада» (2002). Многие ребята под воздействием кино хотели походить на своих героев. И каков результат? Тысячи убитых ими людей, изнасилования, десятки тысяч исковерканных судеб. Заместитель начальника главного управления МВД России по Москве: – В полиции проводили специальное исследование, которое показало, что на поведение подростков сильно влияют фильмы, которые крутят по телевидению. Если подросток постоянно видит на экране распрекрасную жизнь криминальных авторитетов, которые курят, пьют и при этом купаются в богатстве, понятно, что они будут им вторить. Леонид Бойко, ветеран спецслужб: – После выхода телесериала «Бригада» мы расследовали дело о создании молодежной группировки в Калужской области. Лидер группы даже называл себя кличкой «Белый» в соответствии с именованием лидера телесериала. Александр Носовский, кинооператор: – Я тогда очень дружил с компанией, которая занималась производством фильма «Бригада». У нас были очень дружеские отношения, мне предложили этот проект, но я отказался. Почему? Главная причина в том, что я боюсь романтизации криминальной философии. Никакой романтики там нет! Никакой красоты, никакого героизма!

Для грамотных в технологиях манипуляций обществом это не новость. Не только кинооператоры, ветераны спецслужб и исследователи МВД это понимают. Гендиректор «Первого канала» Константин Львович Эрнст, спродюсировавший более четырех десятков сериалов, тоже прямым текстом подтверждает:

Текст из видео:

Сериал – это такая завуалированная форма проговаривания модели поведения в изменившемся времени, поэтому людям кажется, что они развлекаются, смотрят за развитиями и коллизиями чужой истории, а на самом деле они получают образцы поведения в данной конкретной ситуации.

Издание «Business FM» описало еще один случай подражания сериалу:

Интересно, что сын режиссера «Бригады» <…>, родители которого, правда, не принимали участия в его воспитании, будучи трудным подростком, на пике популярности сериала собрал вокруг себя настоящую небольшую группировку и в итоге был осужден за угон автомобиля, а затем за разбой, двойное убийство и изнасилование. В реальной жизни <…> копировал образ Космоса.

По-моему, достаточно свидетельств, чтобы увидеть очевидное.

Отговорки пропаганды не работают

Как и многие, один из актёров сериала оправдывал «Бригаду» так: «Бригада» была, есть и будет, самым искренним и самым честным фильмом о жизни в 90-х».

Якобы из этого следует, что в сериале нет пропаганды бандитизма. У пропагандистов это любимая отговорка, её ещё формулируют так: «все как в жизни» или «все показано так, как было на самом деле».

Это типичные отговорки для всего вредительского, что навязывают с экрана. Универсальное оправдание любой пропаганды. Чтобы понять, насколько аргумент бессмысленен, зайдём издалека. Представим сериал не про бандитизм, а про гомосексуализм.

Допустим, сделать сериал про гомосексуалистов. И показать там «всё как было на самом деле» где-то. Может, в каких-то сообществах на Западе гомосексуалистом быть круто, или из древней истории известны подобные эпизоды. И весь сериал показывать, что гомосексуалистом быть круто, как это классно, со всеми постельными сценами и прочим. Киношными приёмами раскрыть, что такие постельные сцены – это увлекательно и уважаемо в обществе.

Разве это перестанет быть пропагандой, потому что где-то «так было на самом деле»?

Является ли произведение пропагандой, не определяется тем, было ли так или не было.

На самом деле бандиты – это круто?

«На самом деле» в реальности были бандиты, которым не хочешь сочувствовать в отличие от вымышленных «бригадовских». К ним испытываешь отвращение, и сопереживаешь лишь в том, чтобы их побыстрее поймали и обезопасили общество. Преступники калечили и убивали людей, грабили, оставляя без последнего куска хлеба в голодные 90-е. На самом деле сострадаешь людям, которые пострадали от бандитизма, а не бандитами. Это было на самом деле.

Но в сериале бандитов показывают не так. При просмотре испытываешь желание не посадить их, а походить на них. Вызывают сочувствие к преступникам, а не к их жертвам. Представляют бандитов крутыми, соответственно, и бандитизм в представлении зрителя приобретает ореол привлекательности. На самом деле бандитизм – это круто? Это имеют в виду, когда говорят, что «Бригада» искренний и честный фильм?

Никаких «на самом деле» и «как в жизни» не существует

«На самом деле» у всего есть две стороны, и любое явление можно показать, как привлекательным, так и отвратительным. Хоть бандитов, хоть гомосексуалистов, хоть наркоманов, хоть кого угодно. В «Бригаде» бандиты показаны с привлекательной стороны, вот и все.

Аргумент «как было на самом деле» бессмысленен. Не существует никаких «на самом деле». Если покажешь, что быть бандитом – это круто, то заинтересовываешь людей в бандитизме. Если покажешь, что не круто, то отталкиваешь.

Как в контексте выбора показать вымышленных бандитов привлекательными или отвратительными можно применить такую категорию, как «было на самом деле»? Это абсурд.

Логика проста: в сериале выдуманных бандитов решили показать с привлекательной стороны, итог – повышение уровня преступности.

«Так было на самом деле» и документальные съёмки

По-моему, уже доказана абсурдность апелляции к какой-то «искренности» и всяким «на самым делям» в художественных произведениях. Но есть и второй момент – документальные съёмки. Как с ними быть?

Не все, что было на самом деле, нужно показывать с экрана. Даже документальные съёмки.

Представьте документальную съёмку, как маньяк с восторгом и упоением пытает жертву, и демонстрирует, что насилие – это большое удовольствие. Часа на полтора эдакое «любительское видео», где маньяк раскрывает своё мировоззрение, и почему это круто.

Если это реальная, живая съемка, то 100% «так и было на самом деле». Но очевидно, что из этого не следует, что это не пропагандирует садизм и насилие. Следовательно, показывать это не надо. И аргумент «так было на самом деле» никак не оправдывает вредную пропаганду.

Кстати, есть еще задокументированные факты, что сериалы о самоубийствах повышают их количество, а прекращение освещения в СМИ случаев самоубийств снижает: «Эффект Вертера: что повышает или снижает количество самоубийств в 3 раза?»

Источник: Дзен канал Владимир Шека: «За трезвость СМИ»

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