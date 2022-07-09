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Кто является реальной глобальной «элитой»? Валентина Киселёва

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Какие глобальные тенденции сейчас определяют события в мире? Кто считает себя хозяевами мира? Обладают ли на Западе властью публичные политики? Об этом говорим с экспертом по вопросам биоэтики Валентиной Киселёвой. Ведущий – Дионис Каптарь.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tRxM-bsQoT8
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