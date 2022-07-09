Кто является реальной глобальной «элитой»? Валентина Киселёва
Какие глобальные тенденции сейчас определяют события в мире? Кто считает себя хозяевами мира? Обладают ли на Западе властью публичные политики? Об этом говорим с экспертом по вопросам биоэтики Валентиной Киселёвой. Ведущий – Дионис Каптарь.
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