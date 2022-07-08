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Останутся ли россияне без современных гаджетов и высоких технологий?

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Как вышло, что 80% полупроводников производит одна единственная компания на Тайване, и сможет ли в случае чего мир их заменить? Весь мир включается в борьбу за производство микрочипов. Сможет ли Россия обеспечить себя высокотехнологичными продуктами? Об этом рассказывает Фёдор Лисицын.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j7GHeAzycr8
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