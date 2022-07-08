Как обойти собственные санкции
Сообщают, что Канада и Германия практически достигли решения о том, как обойти санкции против России введенные Канадой и Германией.
Канада таки вернет Германии (или же сразу России) оборудование "Сименс" (ранее заблокированное в Канаде из-за санкций), которое необходимо для работы "Северного Потока". Германия в свою очередь передаст оборудование России в рамках "технических процедур" и "исключения из санкционного режима". Угроза "Газпрома" остановить на "техническое обслуживание" работу "Северного Потока" с 11 июля заставляет санкционных клоунов поторапливаться. Ели помните, в свое время Германия скандалила по поводу поставок турбин "Сименс" в Россию. Сейчас же Германия сама пытается изыскивать способы, как обойти санкции и всучить турбины "Сименс" России, лишь бы та продолжала поставки газа. 3% мировой экономики, говорили они…
В Киеве уже истерика, так как все понимают, что "Газпром" выкрутил Германии руки и заставляет идти ее на нарушение ее же собственного санкционного режима, что будет восприниматься как очевиднейшая победа РФ в экономической войне с ЕС. Но особого выбора у Германии нет, так как отказ от российского газа в текущих условиях означает коллапс некоторых отраслей германской промышленности (капитаны которой пытаются привести в чувство неадекватов из правительства Шольца), хотя даже в текущих условиях конкурентноспособность Германии продолжает снижаться, делая ее одним из главных пострадавших от войны на Украине.
Будет смешно, если после передачи оборудования России "тех.обслуживание Северного Потока" все равно продолжится.
Какое счастье -снова будем качать в Германию газ?7Теперь то нам известно на чьем содержании Вымираты и чье решение заблокировать Калиниград…ФРГ