Главная » Мировоззрение, Политика

Девятов А.П. Россия перед лукавым выбором

10 0
Интересное выступление А.П. Девятова. О русских знамёнах, символах, а также, что крайне важно и востребовано, о концепции развития будущего страны.

Напомним 5 правил этики ("Пять выше"), на которые ссылается отставной полковник ГРУ:




Девятов А.П. Россия перед лукавым выбором





***
Источник: https://ss69100.livejournal.com/6135331.html
Метки: будущее, девятов, Запад, Казахстан, концепция, красные, общество, орда, Россия, символ, Украина, управление, Этика
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Проект царства правды как образа будущего
«Холодная война» СССР – США 1946-1989 и уроки для РФ и КНР в «гибридной войне»
Андрей Девятов. ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ СИНИЕ НОЧИ
Сокровенное(Огненная Библия)
Основы миропонимания

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru