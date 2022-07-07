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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (07.07.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Противник несёт значительные потери на всех направлениях.

 В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск на Соледарском направлении, общие потери 24-й механизированной бригады ВСУ насчитывают уже около 2,5 тысяч человек, что составляет 60 процентов её численного состава. Практически полностью уничтожена 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, – ее потери превысили 80 процентов численного состава.

 В районе города Артёмовск Донецкой Народной Республики ВКС России поражены пункты временной дислокации и склады с боеприпасами подразделений 14-й и 72-й механизированных, а также 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. На уничтоженных объектах находилось до 350 человек личного состава и 20 единиц боевых бронированных машин. На этом фоне военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады отказываются от участия в боевых действиях и массово дезертируют в тыловые районы. Руководством вооруженных сил Украины отдан приказ о сокращении сроков лечения раненых военнослужащих и направлении их без прохождения реабилитации для восполнения потерь подразделений в районах боевых действий.

Острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынудила киевский режим бросать на передовую нацбатальоны, выполнявшие задачи в тыловых районах в качестве заградотрядов. Так, 226-му батальону украинского националистического формирования «Кракен» 7 июля было приказано выдвинуться из Харькова в район населенного пункта Покровское, в подчинение оперативной тактической группы «Соледар». Но командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ.
 
 На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск на Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный. Около 5 утра на остров высадились с моторной лодки несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом. Самолетом ВКС России был немедленно нанесён удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена. Оставшиеся в живых сбежали в направлении населённого пункта Приморское Одесской области.
 
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.
 
 Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: шесть пунктов управления, в том числе 107-го батальона 63-й механизированной бригады командования резерва в районе Бармашево и двух батальонов территориальной обороны и в районе Николаева; три склада с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Артёмовск, Северск и Звановка Донецкой Народной Республики; а также живая сила и военная техника противника в 14 районах, в том числе пункт дислокации иностранных наемников в Посад-Покровское Николаевской области и  центр подготовки подразделений ВСУ в районе Очакова.
 
 В рамках контрбатарейной борьбы поражены: три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районе Дзержинска, четыре артиллерийские батареи в районе Северска и артиллерийский взвод 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районе населенного пункта Горловка Донецкой Народной Республики.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника противника в 142-х районах. Российскими истребителями Су-35с сбиты: один самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Николаева и один Су-25 в районе населенного пункта Адамовка Донецкой Народной Республики.

 Также, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Надеждовка, Зеленый Гай Николаевской области, Скадовск, Давыдов Брод Херсонской области, Изюм, Норцовка, Новоплатовка, Дибровное, Бражковка, Питомник, Малые Проходы и Грушевка Харьковской области. Перехвачены: шесть украинских баллистических ракет «Точка-У» в районах населенных пунктов Скадовск, Новая Каховка Херсонской области и Грушевка Харьковской области и 12 снарядов реактивной системы залпового огня в районах населенных пунктов Чернобаевка Николаевской области, Глинское, Изюм, Долгенькое, Червоный Оскол Харьковской области, Донецк, Рясное, Грабское, Макеевка, Криничная и Октябрьское Донецкой Народной Республики.
 
 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 234 самолета, 137 вертолетов, 1479 беспилотных летательных аппарата, 353 зенитных ракетных комплекса, 3935 танков и других боевых бронированных машин, 724 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3102 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4064 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/17471
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