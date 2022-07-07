Материя и Информация. Утерянные способности
Запись передачи из архива Народного Славянского радио.
Автор Игорь Орженцов
Пробуждение сверхспособностей. Суть древних мегалитических строений, капищ, хороводов, песен, танцев, то, что мы забыли и мучительно вспоминаем, как усилить мысль и материализовать ее, всё реально.
Что такое художественная литература, художественные фильмы, компьютерные игры, мифология. Технологии масонов. И самое основное: наши РОДОВЫЕ технологии, не требующие материальных затрат, но эффект …
Основные Коны материи — тела и ин фор мать ции — духа в математике, языке. Основные системообразующие Коны Бо Га — больших дорог.
Подтверждено реалиями нашей жизни и мудрой Родной Речью…
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