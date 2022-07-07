Главная » Невероятное в мире, Политика

Джонсон все

0 0


Борис Джонсон официально объявил о своей отставке с постов премьер-министра Британии и лидера консервативной партии. Первый пошел.
Джонсон рассчитывает, что ему дадут время завершить дела до октября. Внутрипартийная оппозиция хочет ускорить процесс и как можно быстрее заменить Джонсона, который стал чрезвычайно токсичным для партии и грозит ей последствиями на следующих выборах.

Основные кандидаты на пост премьер-министра Британии после Джонсона – Трасс, Уоллис и Сунак. Для нас там разумеется нет хороших кандидатур, но падение одного из главных руфособов антироссийского альянса в любом случае явление примечательное.

PS. Кстати, бдительные читатели подсказывают, что в свое время Борис Джонсон призывал к свержению Башара Асада.
Проклятие Асада по-прежнему работает.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7723905.html
Метки: Борис Джонсон, Британия
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Падение правительства Джонсона
К визиту Бориса Джонсона
Борис Джонсон: комик в жизни, политик на сцене
Борис Джонсон: зачем британский провокатор собрался в США?
Джонсон поддержит ракетные удары по Сирии: Британия атакует?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru