Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (06.07.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.
Ударом ВКС России по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, расположенном в Харькове, уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники.
В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня «HIMARS» производства США и два склада боеприпасов к ним.
В районе Широколановки Николаевской области высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения зенитно-ракетной системы С-300, а также пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области.
На восточной окраине населенного пункта Соледар авиацией ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады, на котором хранилось 1,5 тыс. снарядов различного калибра и более ста противотанковых ракетных комплексов иностранного производства.
Кроме того, ВКС России за сутки уничтожено: шесть пунктов управления, в том числе оперативной группы войск «Юг», 79-й десантно-штурмовой и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Баштанка, Николаев и Соледар; шесть складов с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Баштанка Николаевской области, Ивано-Дарьевка, Зайцево, Звановка, Артёмовск Донецкой Народной Республики и Харьков, а также живая сила и военная техника ВСУ в 27-ми районах.
В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ураган», поражены три артиллерийских взвода на огневых позициях в районах Дзержинска и Ленинское Донецкой Народной Республики, а также взвод реактивных систем залпового огня «Град» в районе населенного пункта Воскресенское Николаевской области.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 77-х районах. Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 воздушных сил Украины.
Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области сбит один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Также сбиты 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Зеленый Гай Николаевской области, Вернополье, Долгенькое, Малые Проходы, Топольское, Червоная, Грушовка Харьковской области, Чернобаевка, Грозовое, Нововладимировка Херсонской области и Александрополье Луганской Народной Республики.
Перехвачено девять украинских баллистических ракет «Точка-У» в районах Чернобаевки Херсонской области, Первомайска Донецкой Народной Республики, Хорошего, Славяносербска, Калиново, Троицкого и Стаханова Луганской Народной Республики и восемь реактивных снарядов систем залпового огня в районах населенных пунктов Долгенькое Харьковской области, Чернобаевка Херсонской области и Луганска.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 232 самолета, 137 вертолетов, 1462 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3915 танков и других боевых бронированных машин, 720 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3096 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4043 единицы специальной военной автомобильной техники.
Две были на Донбассе, две у Кривого Рога.
“С чувством глубокого удовлетворения” наблюдаю рост списка потерь армии укропов.
На просторах Украины наши воины ведут бои с самим Сатаной. Сатана известен в разных образах.
Это не только жидобендеровщина. От Сатаны идёт тема “многовекторности”, которую так любят наши либералы. Никаких *много..”. Возможны только два направления: либо – к Богу, либо – к Сатане. Иного не дано. Уклоняющегося от выбора – выберут другие, но уже не к Богу.
С чувством глубокого удовлетворения” наблюдаю рост списка потерь армии укропов…
Вам доставляет удовольствие смерть людей?
После таких откровений Вам стоит снять крестик.
Мы воюем, но мы не звери.
В Донбассе назрела новая стадия российской спецоперации:
https://vz.ru/world/2022/7/5/1166300.html