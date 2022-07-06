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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (06.07.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.

 Ударом ВКС России по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, расположенном в Харькове, уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники.

 В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня «HIMARS» производства США и два склада боеприпасов к ним.

 В районе Широколановки Николаевской области высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения зенитно-ракетной системы С-300, а также пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области.

 На восточной окраине населенного пункта Соледар авиацией ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады, на котором хранилось 1,5 тыс. снарядов различного калибра и более ста противотанковых ракетных комплексов иностранного производства.

Кроме того, ВКС России за сутки уничтожено: шесть пунктов управления, в том числе оперативной группы войск «Юг», 79-й десантно-штурмовой и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Баштанка, Николаев и Соледар; шесть складов с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Баштанка Николаевской области, Ивано-Дарьевка, Зайцево, Звановка, Артёмовск Донецкой Народной Республики и Харьков, а также живая сила и военная техника ВСУ в 27-ми районах.
 
 В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ураган», поражены три артиллерийских взвода на огневых позициях в районах Дзержинска и Ленинское Донецкой Народной Республики, а также взвод реактивных систем залпового огня «Град» в районе населенного пункта Воскресенское Николаевской области.
 
 Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 77-х районах. Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 воздушных сил Украины.
 
 Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области сбит один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

 Также сбиты 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Зеленый Гай Николаевской области, Вернополье, Долгенькое, Малые Проходы, Топольское, Червоная, Грушовка Харьковской области, Чернобаевка, Грозовое, Нововладимировка Херсонской области и Александрополье Луганской Народной Республики. 

 Перехвачено девять украинских баллистических ракет «Точка-У» в районах Чернобаевки Херсонской области, Первомайска Донецкой Народной Республики, Хорошего, Славяносербска, Калиново, Троицкого и Стаханова Луганской Народной Республики и восемь реактивных снарядов систем залпового огня в районах населенных пунктов Долгенькое Харьковской области, Чернобаевка Херсонской области и Луганска.
 
 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 232 самолета, 137 вертолетов, 1462 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса,  3915 танков и других боевых бронированных машин, 720 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3096 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4043 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/17435
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 18795 9713
    BlackCat два часа назад

      Две были на Донбассе, две у Кривого Рога.

    • 1116 858
      Ленид час назад

        “С чувством глубокого удовлетворения” наблюдаю рост списка потерь армии укропов.
        На просторах Украины наши воины ведут бои с самим Сатаной. Сатана известен в разных образах.
        Это не только жидобендеровщина. От Сатаны идёт тема “многовекторности”, которую так любят наши либералы. Никаких *много..”. Возможны только два направления: либо – к Богу, либо – к Сатане. Иного не дано. Уклоняющегося от выбора – выберут другие, но уже не к Богу.

        • 18795 9713
          BlackCatЛенид час назад

            С чувством глубокого удовлетворения” наблюдаю рост списка потерь армии укропов…

            Вам доставляет удовольствие смерть людей?

            После таких откровений Вам стоит снять крестик.

            Мы воюем, но мы не звери.

        • 17320 15770
          Руса час назад

            В Донбассе назрела новая стадия российской спецоперации:
            https://vz.ru/world/2022/7/5/1166300.html

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