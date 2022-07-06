С чего начинается предательство?
В советское время в школах нам объясняли, что потребительское отношение к жизни взращивает семя предательства на примере Мальчиша-плохиша, который за бочку печенья и корзину варенья был готов с потрохами продать всю страну буружинам – владельцам международной финансово-кредитной системы.
Сейчас эти же буржуины настроили системы образования и культуры практически уже во всех странах таким образом, чтобы они тиражировали мальчишей-плохишей, превращали всё общество в потенциальных предателей.
Как нам выйти из этой ситуации? – Это на телеканале «Аврора» обсуждают Виктория Ахметова и Александр Усанин
Тайминг:
1:04 Где зарождается предательство?
4:37 В чём состоит общая цель всех религий?
7:52 В чём люди ищут защиту?
11:57 В каких семьях вырастают хорошие дети?
15:40 Вывоз талантливых детей из России
20:29 Кого ковала советская система?
25:26 Какие души направляются в Россию?
28:54 Какие последствия ждут предателей после смерти?
36:29 Типы психики.
39:49 Достойны ли мы своего правителя?
41:16 Личности какого пошиба руководят центральными телеканалами нашей страны?
44:41 Человек, употребляющий алкоголь – предатель своих предков.
Виктория Ахметова: Ведущая телеканала «Аврора»
Евгеньевич Усанин: Российский просветитель, общественный деятель, автор восьми книг, посвящённых развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
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