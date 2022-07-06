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Оставить в прошлом

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Оставить в прошлом

Миллиардер Олег Дерипаска призвал оставить госкапитализм в России в прошлом, как колхозы, сравнив его с «плесенью». Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«О нем нужно забыть, как о колхозах, пока эта плесень не разъела до конца Россию. Его доминирование провоцирует стагнацию, не давая целым отраслям по-настоящему развиваться, препятствуя конкуренции и повышая издержки для всех», — заявил Дерипаска, подчеркнув, что считает госкапитализм тупиковым путем развития.

Он отметил, что глобальный экономический кризис, скорее всего, сейчас неизбежен — а России в этих условиях нужно действовать так, чтобы не вредить частному сектору. Российскому бизнесу сейчас придется «ликвидировать» инвестиции за рубежом, и, чтобы деньги вернулись в страну, государству нужно «декриминализировать предпринимательскую деятельность», подчеркнул Дерипаска.

По мнению миллиардера, всех обвиняемых по экономическим статьям нужно выпустить из-под стражи — при согласии на внесение залога. «Погасил претензии государства, обоснованные и доказанные в суде, — и продолжаешь работать. Либо внес залог и продолжаешь работать, пока идет следствие», — написал он.

А давайте оставим в прошлом Дерипаску?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7722754.html
Метки: капитализм, олигархи, Россия, юмор
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