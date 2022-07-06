Допрос Вассермана 05.07.2022

Что такое национальная память и как ее сохранить? Поможет ли в этом Институт изготовления национальной памяти? Как понимать комплекс «пострадатости» в нынешних условиях?

Об этом и многом другом в авторской программе публициста и депутата Госдумы России Анатолия Вассермана на радио Sputnik.

Гость — Виктор Мараховский, публицист.

Виктор Мараховский (о «Мемориале» — прим.): сказать по правде, в интернационал империи дурных воспоминаний в России на абсолютно равных, на мой взгляд, правах входило отечественное общество-иноагент «Мемориал». Во всяком случае у них было официальное сотрудничество с аналогичной империей дурных воспоминаний из Эстонии, которая называлась Национальный Институт исторической памяти. И, вероятно, были какие-то взаимоотношения так же и с другими национальными институтами национальных дурных воспоминаний под, вероятно, опять-таки, общим руководством. А общее руководство у них сетевое. Какие-то управляющие центры есть в Скандинавии, какие-то в Германии, какие-то в Великобритании.

Анатолий Вассерман (о докладе Хрущева о культе личности Сталина — прим.): Хрущев действительно создал красивую картину кровавого тирана, представляющую довольно точный автопортрет самого Хрущева. Он ухитрился, назвав общее число людей, осужденных по статьям измена родине и бандитизм, создать впечатление, что это только коммунисты, из чего был сделан естественный вывод, что общее число осужденных по этой статье еще в десятки раз больше. Он рассказывал, как верховный главнокомандующий командовал по глобусу. Что не лезло уже совершенно ни в какие ворота и полностью опровергнуто мемуарами, вышедшими даже при жизни Хрущева. Но главного он добился. Он действительно заставил немалую часть нашего народа стыдиться целой эпохи в нашей истории.

Виктор Мараховский (об институтах памяти — прим.): институты национальной памяти — это прекрасно финансируемые предприятия по изготовлению соответствующего политического и мировоззренческого нарратива, и контролю за его соблюдением на подотчетных территориях. У них нет никаких проблем, у них все отлично. Наносят ли они ущерб собственным странам в генеральном смысле? По-моему, это очевидно. В стратегическом смысле они являются такими же элементами колониального, империалистического управления со стороны США, как и масса других.

Виктор Мараховский (о Польше — прим.): Польша — это очень трагическая история, это «империя неудачница». Это страна, которая очень хотела быть империей, очень много раз пыталась, очень много раз почти преуспевала. Каждый раз люто фейлила. И при этом рядом находилась все время страна под названием Россия, которая мало того, что родственная, так у нее еще и получилось быть империей. Такое не прощают.