Дистант «сломал» экономику крупных городов. Какое будущее нас ждёт?
Дивный новый мир массового дистанта – каким он будет? Почему экономика крупных городов не выдержит этого? Позволит ли массовый дистант Западной Европе отказаться от российских энергоносителей? Об этом и многом другом говорим с доктор экономических наук Сергеем Ануреевым. Ведущая – Анна Скок.
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