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Дистант «сломал» экономику крупных городов. Какое будущее нас ждёт?

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Дивный новый мир массового дистанта – каким он будет? Почему экономика крупных городов не выдержит этого? Позволит ли массовый дистант Западной Европе отказаться от российских энергоносителей? Об этом и многом другом говорим с доктор экономических наук Сергеем Ануреевым. Ведущая – Анна Скок.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dLFEQR-hPgg
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18799 9717
    BlackCat час назад

      Очередные фантазии на тему о том, что все пропало, и энергетику России пора хоронить.

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