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Черная металлургия – народному хозяйству, 1976

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Фильм рассказывает о последних достижениях черной металлургии в СССР.

Киевская киностудия научно-популярных фильмов, 1976 г.
Фильм из коллекции Музея ЧМК https://vk.com/metmz
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=N4OmXxIaew4
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 17322 15772
    Руса час назад

      Механизация и автоматизация производства на высшем уровне.
      Советская тяжелая промышленность– фундамент экономики РФ в 21-м веке.

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