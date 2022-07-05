Ответ на геостратегическую войну, развязанную против России. Борис Марцинкевич
Каков должен быть наш ответ на геостратегическую войну, развязанную против нас Западом? Какие два главных выводы необходимо сделать, глядя на пример европейского энергетического рынка? Почему не получается заставить торговать за рубли наши нефтяные, угольные, маталлургические компании? Каким должен быть сценарий энергепорехода для России? Об этом и многом другом рассказывает автор и ведущий программы “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.
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Спасти энергетику от чего?
От рынков сбыта?
И все же, экспортную продажу за рубли: нефти, угля, других минеральных ресурсов, продукты их переработки, а также металлов и прочей продукции можно внедрить. Для этого в крупных частных компаниях контрольный пакет акций (70-80%) должен принадлежать государству.
Кроме этого, всю внешнюю торговлю в стране так же осуществлять государству, под его жестким контролем как это было в СССР.