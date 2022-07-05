История внешнего управления: западные консультанты в России
Продолжаем рассказ о приключениях российских денег в стране и за рубежом, на этот раз речь пойдет о закрытом сообществе международных финансовых консультантов и о том, чем их полушпионская деятельность чревата для суверенитета Российской Федерации. В студии у Дмитрия Перетолчина финансово-банковский летописец Николай Кротов.
Полное видео (75 минут) по ссылке: https://nday.club/v/rnk5ib-
История фондового рынка. Период беззакония 1988-1996. В 2-х томах. Кротов Н.И. https://den-magazin.ru/utm/1310
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