Через донецкие степи проходило столько народу, двигалось столько идей, мировых культур, поднебесных энергий! В земле Донбасса среди окаменелых рыб и каменноугольных папоротников, в забытых курганах лежат останки царей, волхвов и пророков, их дремлющие кости украшены бронзой и золотом.

Всё, что случается сегодня на планете, связано с Донбассом. Дымящиеся, в развалинах города и селенья. Горящие танки и падающие самолёты. Работающие днём и ночью военные заводы России. Американские гаубицы, прибывающие на донецкий фронт. Встречи министров Европы и бушующий американский конгресс. Лютая охватившая мир русофобия. Тайные заседания мировых мудрецов, тёмных волшебников, скрытных магов. Сражения в небе, на земле и на море, в человеческих душах, в потаённых катакомбах мировой истории — всё это Донбасс, его роковая грозная мощь, сдвинувшая мировые платформы. Донбасс — сокровенный центр мира, накопивший за миллионы лет гигантскую энергию от тех тропических лесов, что превратились в каменный уголь, сгорают в мировых топках, питая волшебную металлургию мировой истории.

Донбасский период русской истории Здесь происходит схватка миров, проходит рубеж, к которому подошло человечество и выбирает свой путь Донбасс — головка наведения русской истории, прочерчивающая баллистическую кривую, по которой несётся Россия к своей загадочной огненной цели. Донбасс — грандиозный реактор, извергающий потоки энергии, от которых плавится мир, содрогаются континенты.



Энергии Донбасса то просыпались, разбуженные ударом небесных лучей, то вновь погружались в сон. И вот теперь, после спячки, в которой пребывали народы покорённого, в глубоком обмороке, обессиленного русского народа, Донбасс проснулся. Словно в висок мертвецу ударяет космическая частица, и покойник вскакивает, стряхивает с плеч могильную землю, берёт винтовку, идёт в сражение, посылает пулю в губителей Родины.

Русский реактор проснулся. Почему не в Вологде, не в Ярославле, где таится глубинный корень России? Почему не в Пскове, не в Новгороде, куда упало семя русского государства? Не на могучем Урале, варившем во все века железо русских побед? Почему в Донбассе?

Не Москва, превращённая в торжище наглых своевольных победителей, не Петербург с его угрюмой печалью об утраченном имперском величии, а Донбасс — край подсолнухов и терриконов, углекопов и кузнецов. Крым полыхнул, озарил Донбасс, как волшебный цветок.



Европа, как беспощадная камнедробилка, стала перемалывать в Донбассе русские кости, заливать свинцом говорящие на русском языке рты, выкалывать голубые глаза русских икон. Божественный Крым и сатанинский Запад сошлись в Донбассе в смертельной схватке — извечной и беспощадной.



И народ Донбасса очнулся — возгневался, возликовал. Там появились воины, удальцы, полководцы, сжигавшие себя на кострище мирового пожара. Гиви, Мозговой, Моторола, незабвенный Захарченко – они были первыми, кто принял бой на русском пограничье, и пали в этом неравном бою. Они падали наземь, но стук их падений превратился в удар чудовищной силы, изменивший современный мир.

В Донбассе сражаются не только воинские контингенты, системы оружия, страсть бойцов, умение полководцев, воля президентов. Здесь происходит схватка миров, проходит рубеж, к которому подошло человечество и выбирает свой путь: в чёрную бездну великого обнуления, расчеловечивания и угрюмой, на все остальные века, мглы кромешной или светоносной победы.



Той, о которой мечтали лучшие сыны человечества, полагая, что венцом истории будет земное цветущее царство, отражение божественного Царствия Небесного, где нет тьмы, насилия, кромешных несчастий, а одна божественная справедливость и благодать.

Пока Россия спала, копалась на своих огородах, рождала жирных, как дождевые черви, олигархов, переводивших русское добро за рубеж, пока Россия хохотала над своими несчастьями, глумилась над крестом, к которому её прибили, Донбасс сражался. Донбасс стал огромной ретортой, где совершалась таинственная химия истории, происходил синтез энергий, выпадали загадочные, неведомые прежде осадки.

В Донбассе слились воедино красные и белые, украинцы и русские, евреи и греки, православные, атеисты и язычники. Из огня поднялся тот вековечный Русский, кто хранил в себе упование на божественную правду, на вселенскую справедливость.



Здесь, среди ракетных обстрелов и падающих на землю самолётов, воскресло то вселенское русское мировоззрение, ради которого и была создана Россия, приняв в свои объятия множество других народов, культур, верований, и стала «Миру спасением».

Донбасс — это Русская Мечта. Упоительная, небесная, не покидавшая русскую душу все тысячелетия её истории. Русская история и есть приближение к этой мечте, непрерывное её выкликание и вымаливание в великих трудах по её достижению, с чудесным воскрешением после всех падений, пасхальным ходом туда, где светится благодатное будущее.



Где на крестном ходе колышутся православные образа и хоругви, русский триколор, имперское чёрно-золотое знамя и алое, огненное, пылающее, с золотыми серпом и молотом Знамя Победы – эта русская икона XX века.

Здесь, в Донбассе, в атаках, среди дымных воронок, кровавых лазаретов подтверждается идеология Русской Мечты, идеология нового Государства Российского — пятой русской империи.

Донбасс разбудил дремлющую Россию. Так свет солнца проникает в тёмную, огромную гору, в её хладные глубины, и глубины оживают, теплеют, начинают гудеть.



Донбасс — мёртвая и живая вода, воскрешающая Россию. Донбасс ужаснул всю нечисть, скопившуюся в русской жизни за годы её изнурительного поражения. Метла Донбасса соскребла и смела весь либеральный сор, упавший в мусорную яму добровольной эмиграции.



Донбасский огонь спалил доставшиеся мародёрам неправедные состояния. Пробудил в народе творчество: множество стихов, песен, бесценных идей и открытий, связанных с великим очищением общества, с созданием обновлённой России.

Донбасс вошёл в сердце Путина, которое, казалось, после чуда Крыма стало биться ровнее и спокойнее. И вдруг случилась ослепительная вспышка Донбасса, тот солнечный удар, который повёл русские войска в наступление, а русский народ — в свою историческую контратаку.

Сегодня в Донбассе пишется русская история как продолжение истории Олега и Святослава, Ивана Грозного и Петра Первого, Иосифа Сталина и маршалов-победителей, раздавивших своими стоптанными сапогами фашистскую гадину.

Поезжайте в Донбасс, и пусть у вас в руках автомат бойца, кисть живописца, смычок музыканта, перо поэта. В Донбассе вас лизнёт великая русская история своим огненным языком, и вы почувствуете себя Русским. И вслед за Александром Васильевичем Суворовым, бравшим Измаил и Очаков, воскликнете: «Я — русский! Какой восторг!»



Донбасс, Донбасс, неистовый звонарь, грохочущий на башне вечевой.

Донбасс, Донбасс, божественный фонарь, пылающий над бездной мировой.

Донбасс, Донбасс, ты — остриё меча, пронзившее чешуйчатую грудь.

Донбасс, Донбасс, ты — русская свеча, которую вовеки не задуть.

Донбасс, Донбасс, ты – яблоневый сад, расцветший среди сумрачных времён.

Донбасс, Донбасс, кровавая роса, горящая, как кровь твоих знамён.

Донбасс, Донбасс, ты — чудотворный дар, молитва у священных алтарей.

Донбасс, Донбасс, ты — танковый удар и залпы сотен тысяч батарей.

Донбасс, Донбасс, избавлен от оков, в разрывах мин и грохоте гранат.

Донбасс, Донбасс, пусти меня в окоп и в руки дай потёртый автомат.

А.А. Проханов



***

.