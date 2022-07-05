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1897. Путешествие Антона Штуксберга в Крым и на Кавказ. Часть 6. Грузия. Вып.1

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01. Тифлис. Вид из гостиницы «Лондон».jpg
01. Тифлис. Вид из гостиницы «Лондон»

02. Тифлис. Вид из гостиницы «Лондон».jpg

03. Тифлис. Гостиница Лондон.jpg
03. Тифлис. Гостиница «Лондон»

04. Тифлис. Николаевский мост и гостиница «Лондон».jpg
04. Тифлис. Николаевский мост и гостиница «Лондон»

05. Тифлис. Общий вид.jpg
05. Тифлис. Общий вид

06. Тифлис. Общий вид.jpg

07. Тифлис. Вид на Метехи и Авлабар.jpg
07. Тифлис. Вид на Метехи и Авлабар

08. Тифлис. Река Кура (2).jpg
08. Тифлис. Река Кура

09. Тифлис. Река Кура.jpg

10. Тифлис. Река Кура.jpg

11. Тифлис. Река Кура.jpg

12. Тифлис. Река Кура у Малого Николаевского моста.jpg
12. Тифлис. Река Кура у Малого Николаевского моста

13. Тифлис. Чугуреты.jpg
13. Тифлис. Чугуреты

14. Тифлис. Дома на берегу Куры.jpg
14. Тифлис. Дома на берегу Куры

15. Тифлис. Сололакская улица.jpg
15. Тифлис. Сололакская улица

16. Тифлис. Головинский проспект.jpg
16. Тифлис. Головинский проспект

17. Тифлис. Казенный театр..jpg
17. Тифлис. Казенный театр

18. Тифлис. Казенный театр.jpg

19. Тифлис. Сурб-Саркисская улица.jpg
19. Тифлис. Сурб-Саркисская улица

20. Тифлис. Храм славы.jpg
20. Тифлис. Храм славы

Источник: https://humus.livejournal.com/8485034.html
Метки: история, кавказ, Россия, тифлис, тифлисская губерния, фото
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