1897. Путешествие Антона Штуксберга в Крым и на Кавказ. Часть 6. Грузия. Вып.1
01. Тифлис. Вид из гостиницы «Лондон»
03. Тифлис. Гостиница «Лондон»
04. Тифлис. Николаевский мост и гостиница «Лондон»
05. Тифлис. Общий вид
07. Тифлис. Вид на Метехи и Авлабар
08. Тифлис. Река Кура
12. Тифлис. Река Кура у Малого Николаевского моста
13. Тифлис. Чугуреты
14. Тифлис. Дома на берегу Куры
15. Тифлис. Сололакская улица
16. Тифлис. Головинский проспект
17. Тифлис. Казенный театр
19. Тифлис. Сурб-Саркисская улица